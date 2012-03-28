5 портов Крыма смогут регистрировать суда

Министерство инфраструктуры предоставило капитанам 14 торговых портов Украины, в частности, 5 крымским: Евпаторийского, Керченского, Феодосийского, Ялтинского, Севастопольского, - полномочия по регистрации маломерного флота и ведении судовой книги страны, сообщила пресс-служба ведомства.

"Регистрационные действия имеют право осуществлять капитаны Измаильского, Ильичевского, Белгород-Днестровского, Одесского, Николаевского, Херсонского, Евпаторийского, Севастопольского, Керченского, Мариупольского, Бердянского, Феодосийского, а также Ялтинского порта и порта" Южный ", - сказано в сообщении.

Эти полномочия предоставлены для упрощения процедуры регистрации личных плавсредств.

"Укрморречинспекция" создает территориальные органы, это даст судовладельцам возможность регистрировать судно по месту жительства. Сейчас инспекция работает в 9 городах: Одессе, Севастополе, Киеве, Львове, Днепропетровске, Мариуполе, Николаеве, Харькове и Измаил.