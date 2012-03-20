Совмин Крыма придумал, что делать с военными совхозами

Совет министров Крыма разработает инвестпроекты по развитию военных совхозов, которые Кабинет министров Украины передал в сферу управления крымского правительсва, сообщила его пресс-служба.

Кабмин в конце февраля передал в сферу управления Совмина Крыма ряд военных совхозов и госпредприятий. Среди них - совхозы «Азовский», «Гурзуфский», «Евпаторийский»; Сакский, Первомайский и Новоселовский винодельческие заводы. Распоряжение обнародовано на днях.

Председатель Совмина Анатолий МОГИЛЕВ отметил, что на протяжении последних лет хозяйства работали неэффективно, поэтому правительство Крыма выступило с инициативой передать их в ведение региона. «Инвесторы с помощью использования современных технологий и оборудования смогут создать эффективные сельхозпредприятия», - сказал премьер.

По его словам, необходимо разработать комплексные инвестпроекты и бизнес-планы, в которых будут предложены варианты развития каждого отдельного хозяйства. «Такие предложения мы внесем. Задача - чтобы осенние полевые работы на землях вели уже инвесторы», - сказал МОГИЛЕВ.