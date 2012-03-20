На форуме СНГ в Москве хвалят Крым

Экономические возможности Крыма представляют большой интерес для инвесторов, заявил генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в ходе международного экономического форума стран-участниц Содружества независимых государств.

Форум 20 марта открылся в Москве, в нем, в частности, принимает участие председатель Совета министров Анатолий Могилев. Помимо представителей органов власти, национальных и международных торгово-промышленных палат, в форуме, который проводится для укрепления экономического сотрудничества государств СНГ, участвуют бизнесмены и аналитики. Могилев выступит на пленарном заседании с докладом о социально-экономическом развитии и инвестиционном потенциале Крыма.

«У "жемчужины" должна быть хорошая оправа, и мы прилагаем усилия, чтобы тот экономический потенциал, который есть в Крыму, был реализован в полной мере», – цитирует Нефидова пресс-служба Совмина.

Генеральный директор австрийской компании AF Chemical Equipment HandelsgmbH Пауль Шобель высказал мнение, что власти Крыма создают цивилизованные условия для инвестирования. Ранее состоялась его встреча с Могилевым, на которой обсуждались возможности инвестирования в различные отрасли экономики Крыма. «Нас интересует виноделие, сельское хозяйство, наши партнеры заинтересованы в инвестициях в сферу твердых бытовых отходов. Мы обсуждали разные проекты, нам предлагают перспективные площадки, одна из них - Феодосия», - отметил гендиректор.