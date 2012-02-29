В школах и детсадах Севастополя запретили брать наличку с родителей

Родителям в Севастополе запретили осуществлять наличными деньгами добровольные взносы в школах и детских дошкольных учреждениях, сообщила заместитель председателя севастопольской администрации - начальник управления образования и науки Ирина ЗАЕЦ в эфире региональной государственной ТРК.

Одновременно в приказе, отметила чиновник, всем руководителям учреждений образования Севастополя рекомендовано открыть благотворительные и специальные фонды для аккумулирования собранных родителями учеников средств. Отныне работникам учреждений запрещены приобретения для школ на «родительские» деньги, покупки будут осуществлять непосредственно родительские комитеты.

«Бюджета (на сферу образования) не хватает. Я была на родительских собраниях. Многие родители поддерживают учителей и руководителей школ. Но для того, чтобы решить и забыть эту проблему, управлением образования 22 февраля был издан приказ, где всем руководителям учреждений образования города рекомендовано сделать сбор добровольных взносов прозрачным, для чего было рекомендовано открыть благотворительные фонды, цель которых – уйти от наличных денег. Я заверяю: ни один учитель или руководитель без родительского комитета ничего приобретать не будет. Сегодня только родители могут и будут распоряжаться собранными средствами. Никакой "обязаловки" не будет», - сказала ЗАЕЦ.