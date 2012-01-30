Школы Симферополя подрезали уроки

Длительность урока в школах №№ 21, 29, 36, 39 в Симферополе сокращена до 30 минут из-за холодов, сообщил пресс-центр Симферопольского городского совета.

"Температура в помещениях школ и детских садов остается в пределах нормы. В сокращенном режиме работают только четыре симферопольские школы", - уверяет горсовет.

В случае снижения температуры воздуха до 20 градусов мороза власти административного центра Крыма рассмотрят вопрос об отмене занятий.