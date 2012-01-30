3 вымогателей повязали в Крыму

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью крымской милиции задержали троих ранее судимых граждан Турции по подозрению в вымогательстве 15 тыс. долларов у турка - владельца магазина, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

Мужчина предоставил в УБОП аудиозаписи разговоров с неизвестными ему людьми, которые угрожали физической расправой и вымогали деньги за несуществующий долг.

После задержания иностранцев правоохранители изъяти часть вымогаемых средств - 8 тыс. гривен.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 УК Украины - вымогательство.

Один из турков находится на территории Украины незаконно и проживает в стране по поддельному паспорту.