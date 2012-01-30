Прогноз погоды в Крыму неутешительный: штормовое предупреждение продлили

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму на прошлой неделе, продлили до начала февраля: в регионе морозная, ветреная погода, а в районе Чатыр-Дага - яйлы в южной части полуострова - возможен сход снежных лавин, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«31 января в Крыму ожидается сильный снег, гололед, усиление северо-восточного ветра скоростью до 20 метров в секунду, местами - до 25 м/с. В районе горы Чатыр-Даг сохраняется угроза схождения снежных лавин. 1-2 февраля на южном побережье Крыма ожидается ночью минимальная температура воздуха 10-15 градусов мороза, днем 4-9 мороза», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят крымчан и туристов отложить выезды на рыбалку, охоту и выход в горы.