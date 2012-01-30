20 крымчан лишились жилья

20 человек остались без жилья из-за пожара в одноэтажном восьмиквартирном доме в южнобережном поселке Кореиз в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел в эти выходные.

Дом был старой постройки, с деревянными перекрытиями.

До приезда спасателей огонь успел уничтожить около 100 кв. м. жилья, распространению огня способствовал сильный ветер.

Сотрудники МЧС эвакуировали людей из горящего дома, многие жильцы успели выйти самостоятельно. Некоторые не успели взять документы.

Площадь пожара составила 180 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления 74-летней хозяйкой одной из квартир.

«20 жителей сгоревшего дома находятся сейчас в клубе. В ближайшее время местные власти будут решать их жилищный вопрос. Некоторым погорельцам, чьи квартиры больше всего пострадали от пожара, предоставят вторичное жилье. В квартирах других - за счет бюджетных средств сделают ремонт», - рассказали спасатели.