Новогодняя ночь в отелях Крыма обойдется от 178 до 1 тыс. грн.

Стоимость проживания в крымских объектах в новогоднюю ночь составит от 178 до 1 тыс. грн., сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Так, анализ цен в отелях среднего ценового сегмента показал, что в среднем стоимость новогодней шоу-программы (банкет и выступление артистов) составляет 800 грн. «Цены отличаются высокой динамикой от 350 грн до 1 тыс. 300 грн. При этом цена проживания колеблется от 178 грн до 900 грн.», - говорится в сообщении.

В отелях высокого ценового сегмента шоу-программа стоит от 1 тыс. 380 грн до 5 тыс. грн. Проживание в них - около 1 тыс. грн.

По информации Минкурортов, анализ цен на новогодние туры (тур-пакет: проживание и шоу-программа) показал, что цена за тур составит от 2 тыс. 300 грн. до 13 тыс. 160 грн. «Новогодние туры, как правило, проводят отели высоко класса (от 3 до 5 звезд), которые могут предложить отдыхающим неповторяющуюся развлекательную шоу-программу в течение нескольких дней», - сказано в пресс-релизе.