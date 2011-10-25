Браконьер наловил 700 кг бычка в Азовском море
10:00, 25 октября 2011Крым
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Пограничники забрали катер
Пограничники задержали гражданина Украины c более 700 килограммами незаконно выловленного в Азовском море бычка, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.
Мужчина ловил рыбу на катере типа "Волга". "На борту обнаружены 736 килограммов бычка и 20 браконьерских приспособлений типа "хапка". Документы, дающие право на промышленный вылов рыбы, отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники погранслужбы составили на нарушителя админпротокол, изъяли у него катер, рыбу, орудия лова и передали материалы дела в природоохранную прокуратуру.
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