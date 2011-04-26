Турецкая браконьерская шхуна задержана у берегов Крыма

Сотрудники пограничной службы задержали во вторник в Черном море в 80 милях от мыса Херсонес турецкую шхуну Hazar Balikcilic, на борту которой находились 10 километров сетей для ловли камбалы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы Украины.

Судно в исключительной экономической зоне Украины заметил самолет АН-26 погранслужбы и передал информацию о нем кораблю морской охраны «Николаев».

Украинские пограничники пытались связаться с турецкими рыбаками по радио на международном канале безопасности мореплавания, но это не удалось, после чего на шхуну отправилась осмотровая группа. Она нашла сети.

Погранкорабль задержал иностранное судно и конвоирует его в Севастополь. Прибытие шхуны ожидается утром в среду.