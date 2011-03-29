Украинские ВМС примут участие в апрельской активации Blackseafor

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, в соответствии с соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, с 5 по 26 апреля примут участие в апрельской активации международного оперативного соединения кораблей Blackseafor, сообщил пресс-центр командования ВМС.

Планируется проведение комплекса тактических учений, дружественных визитов в страны-участницы соглашения, а также торжественное празднование (7-9 апреля в Стамбуле) 10-й годовщины создания соединения Blackseafor.

Украинский флот в активации будет представлять корабль управления “Славутич”.

В праздновании юбилея соединения ожидается участие командующего ВМС Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА.

Согласно плану активации, 15-19 апреля международное соединение посетит с дружественным визитом Севастополь.