Турфирмы просят привести цену на отдых в соответствие с качеством

Органы власти Крыма призывают предприятия сферы туризма и общественного питания к началу курортного сезона привести уровень цен в соответствие с качеством оказываемых услуг, заявил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Сегодня цена у нас европейская, а качество такому уровню не соответствует. Власть работает над этим. Мы работаем с руководством городов, районов, с отелями, системой общественного питания. Думаю, они пойдут навстречу власти», - сказал ДЖАРТЫ в эфире «5 канала».

Крымский премьер отметил, что справедливый уровень цен позволит повысить популярность Крыма у туристов.

«Нельзя жить одним сезоном, одним днем. Предприниматели, которые работают в туристической сфере, не должны вести себя, как временщики. Цена должна соответствовать качеству. Если этого не будет, к недобросовестно работающим предприятиям будут применяться жесткие меры», - сказал ДЖАРТЫ.

Напомним, Министерство курортов и туризма Крыма прогнозирует увеличение турпотока в регионе в курортном сезоне 2011 года на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010 годом.