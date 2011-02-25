Дело об отобранной у виноделов земле на 23 млн гривен ушло в суд

Прокуратура направила в суд материалы расследования уголовного дела о незаконной передаче в земли запаса южнобережного села в Крыму почти 18 гектаров государственного винодельного предприятия "Малореченское", которое является структурным подразделением национального производственно-аграрного объединения "Массандра", сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Земля виноделов, стоимостью более 23 млн. грн., которой по закону может распоряжаться только Кабинет министров Украины, отчуждена в 2008 году.

"Обвинение в превышении служебных полномочий предъявлено директору госпредприятия "Малореченское", на основании писем которого этому структурному подразделению "Массандры" прекращено право пользования земельным участком", - говорится в пресс-релизе.

Надзорное ведомство передало материалы расследования дела в горсуд Алушты для рассмотрения по существу.

Прокуратура также провела "гражданско-правовые мероприятия" для признания недействительными решений о передаче 17,9 га подразделения "Массандры" в земли запаса Малореченского сельсовета.