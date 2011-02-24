Морпорт Севастополя подготовил инвестпроект по освоению 11 га

Севастопольский морской торговый порт подготовил инвестиционное предложение по освоению 11 гектаров земли в районе Малого Инкермана - территории бывшего предприятия «Черноморский научно-исследовательский институт судостроения», сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Специалисты отрасли убеждены, что для инвесторов это отличная база, чтобы заниматься грузовыми работами или организовать производство. Участок включает в себя 250-метровый причал и больше 10 тыс. кв. метров для производственных мощностей и хранения грузов. Кроме того, территория обеспечена электроэнергией, водой и канализацией и расположена вблизи железнодорожных путей и трассы Севастополь-Симферополь-Москва», - говорится в пресс-релизе.

Госпредприятие «Севастопольский морской торговый порт» в 2010 году увеличил по сравнению с 2009 годом переработку грузов на причалах на 7% - до 430,0 тыс. тонн.