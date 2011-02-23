В Крыму задержаны россияне, подозреваемые в организации убийства бизнесмена

Сотрудники уголовного розыска России и Украины задержали в Крыму двух лидеров транснационального организованного преступного сообщества «Тамбовские», подозреваемых в организации убийства по найму одного из владельцев компании «Петербургский нефтяной терминал» в мае 2006 года, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МВД.

«В Санкт-Петербурге в результате покушения на убийство один их охранников получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте, а бизнесмену и еще троим охранникам были причинены огнестрельные ранения различной степени тяжести», - говорится в пресс-релизе.

МВД сообщило о задержании 37-летнего и 44-летнего россиян только сейчас, хотя операции угрозыска проводились в Симферополе и Ялте еще в понедельник, 21 февраля.

По данным милиции, один из задержанных является «близким человеком» эстрадной певицы Татьяны ОВСИЕНКО.

Подозреваемые в организации заказного убийства использовали на украинской территории паспорта граждан Украины, поддельные документы изъяты при задержании.

Суды Симферополя и Ялты в ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании россиянам меры пресечения в виде временного ареста.

Генпрокуратура РФ готовится направить украинским коллегам требование о выдаче задержанных российским правоохранительным органам для привлечения их к уголовной ответственности.