Налоговая обыскала клуб "Таврия"

Сотрудники налоговой милиции во вторник в Симферополе провели обыск в офисе спортивного клуба «Таврия», чьим почетным президентом является депутат крымского парламента Сергей КУНИЦЫН.

Причина посещения СК налоговиками официально не названа - пресс-служба Государственной налоговой администрации в Крыму ситуацию не комментирует.

Между тем, издание «Центр журналистских расследований» со ссылкой на источник в налоговой сообщает, что обыск проведен в рамках ранее возбужденного уголовного дела, в ходе расследования которого проверяется хозяйственная деятельность предприятия «Гуматекс».

«В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в числе фирм, с которыми возможно заключались фиктивные договоры, был и спортивный клуб «Таврия». Сейчас по этому факту проводится проверка. В результате обыска налоговики изъяли более 20 тысяч долларов, около 13 тысяч гривен, документы и системные блоки компьютеров», - пишет ЦЖР.