Севастополь заявляет о начале строительства доступного жилья

Севастопольская городская госадминистрация заявляет о начале реализации в регионе Программы строительства (приобретения) доступного жилья, говорится в сообщении ее пресс-службы.

Программа охватывает построенные жилые дома (комплексы) и квартиры, а также те, которые строятся при государственной поддержке. Принять участие в программе смогут граждане, которые стоят на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и которые, в соответствии с решением местного органа исполнительной власти, будут включены в списки лиц, имеющих право на доступное жилье. Условия, необходимые для предоставления государственной поддержки, определены в Законе Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Государственная поддержка будет предоставляется из расчета не более чем на 21 кв. м общей площади жилья на одного человека и дополнительно на 10,5 кв. м на семью и предусматривает оплату за счет бюджетных средств 30% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или предоставление уполномоченным банком льготного ипотечного жилищного кредита.

По словам главы исполнительной власти региона Валерия САРАТОВА, в Севастополе на государственном учете состоит 7,4 тыс. человек, среди них 2,5 тыс. льготников, около 400 человек имеют право на получение жилья вне очереди.

«Благодаря принятию и осуществлению этой программы у них теперь появилась реальная надежда на получение жилья», – отметил чиновник.