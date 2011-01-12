Прокуратура возмущена бездельем наблюдкома при тюрьмах Крыма

Прокуратура Крыма просит крымское правительство наладить эффективную работу Республиканской наблюдательной комиссии при учреждениях исполнения наказаний, сообщила ее пресс-служба.

Надзорное ведомство, изучив работу наблюдкома, выяснило, что деятельность комиссии не вполне соответствует требованиям законодательства.

«Установлено, что после создания комиссия, утвердив план работы на ближайшее полугодие, больше не собиралась. При этом сам план носил крайне обобщенный характер», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, подчеркивает прокуратура, требованиям не отвечает состав комиссии, который наполовину должен формироваться из представителей общественных организаций и граждан, и установленные сроки проведения заседаний, на которые комиссия должна собираться не реже раза в месяц.

«Таким образом, оказывается нивелированной идея создания наблюдательных комиссий как средства осуществления общественного контроля за соблюдением прав осужденных и лиц, освобожденных от отбывания наказания, содействия их ресоциализации», - сказано в сообщении.