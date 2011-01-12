Янукович нашел работу для экс-"смотрящего" за Крымом
18:45, 12 января 2011Крым
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Президент принял отставку Казарина
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ первым заместителем постоянного представителя главы государства в Крыму, освободив от этой должности Владимира КАЗАРИНА, говорится в обнародованных на сайте президента распоряжениях.
"В соответствии со статьей 31 закона Украины "О государственной службе" принять отставку первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым КАЗАРИНА", - сказано в документе.
Ранее в среду ЯНУКОВИЧ назначил своим представителем в автономии Владимира ЯЦУБУ, уволив ПЛАКИДУ с должности исполняющего обязанности постпреда.
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