Чиновники незаконно отдали крымский пансионат иностранцам

Прокуратура возбудила в среду уголовное дело по факту незаконной приватизации лечебно-оздоровительного комплекса "Лесная поляна" в Крыму, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

Дело заведено по статье Уголовного кодекса "злоупотребление властью или служебным положением", санкция которой - лишение свободы от трех до шести лет.

По данным пресс-службы прокуратуры, чиновники Кировской районной администрации полуострова в 2003 году оформили право собственности на здания и сооружения оздоровительного учреждения, по закону являющегося собственностью Украины, на иностранное предприятие.

Рыночная стоимость имущества составляет более 4 миллионов гривен.

Ведется следствие.