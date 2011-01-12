Фонд имущества хочет пустить "Море" с молотка в 2011

Какие структуры готовятся к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал ориентировочный перечень предприятий, планируемых к продаже в 2011 году, сообщает в среду официальное издание фонда "Ведомости приватизации". В частности, ФГИУ планирует выставить на продажу 100% ОАО "Феодосийская судностроительная компания "Море", 46% госпакет ОАО "Черкассыоблэнерго", 25% + 1 акция ОАО "Сумыоблэнерго", 94,47% ГАХК "Энергобуд", 50% + 1 акция АХК "Укрнафтопродукт", 74,62% ОАО "Росава", 26,31% ОАО "Астарта", 51% ОАО "Антрацитшахтострой", 45,38% ОАО "Трест "Свердловскшахтстро", 51,04% ОАО "Краснодоншахтострой", 100% ОАО "Костянтиновский металлургический завод", 60,86% ОАО "Макеевский металлургический комбинат", 90,8% ОАО "Азовкабель", 100% "Киевский мотоциклетный завод", 36,54 % "Луганскнафтопродукт", 91,595% ОАО "Акционерная компания "Свема", 100% ОАО "Завод "Маяк", 100% ОАО "Авиационная компания "Мегалайн", 100% ОАО "Авиационное предприятие специального назначения "Меридиан", 35,516% ОАО "Ровненская авиакомпания "Универсал-Авиа", 25% ОАО "Черниговский завод радиоприборов "ЧеЗаРа".

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