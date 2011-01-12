Информация о поимке акулы-монстра в Крыму - "утка"

Ученые Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины категорически опровергают информацию о поимке возле Севастополя «акулы-мутанта» и выражают недоумение в связи с непрекращающимся появлением в СМИ публикаций на эту тему, сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора ИнБюм НАНУ по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ.

По его словам, «необыкновенная акула», или «акула-мутант», «акула-гоблин» - на самом деле крайне редко встречающийся вид - акула-домовой, или акула-носорог, которая обитает на больших глубинах от 200 до 1500 метров, и, главное, не в Черном море, а, преимущественно, в Тихом океане.

«Работа рыбаков, поймавших эту рыбу, и показанная одним из российских телеканалов и «растиражированная» многими СМИ, производилась не в Черном море. Потому что в Черном море такие тралы сейчас не применяют, это типичные донные тралы, которые используются на Дальнем Востоке России. Помимо акулы-домового, на палубе траулера была довольно крупная рыба, которая составляла основу улова, и явно не является черноморской, так как возле Крыма основными промысловыми видами являются мелкие виды: черноморский шпрот (килька), реже - хамса. Мое утверждение: эти съемки сделаны еще в начале ноября прошлого года не в Черном море», - сказал ученый.

Тем не менее, отметил он, «вот уже почти в течение двух с половиной месяцев, почти ежедневно к нам поступают звонки от частных и официальных лиц, инспекций с просьбой подтвердить или опровергнуть появляющуюся в прессе информацию».

«Даже по особенностям своей биологии эта акула не могла оказаться в Черном море: здесь неподходящие для нее условия обитания - низкий уровень солености и достаточно малые глубины, к тому же, присутствует сероводородный слой», - сказал БОЛТАЧОВ.

Ученый добавил, что она «не является опасной, потому что, во-первых, обитает на больших глубинах, а во-вторых, не достигает больших размеров, сродни черноморскому катрану».

«Большинство таких акул было выловлено именно на Дальнем Востоке России. Впервые она была зарегистрирована в конце 19-го века, и до настоящего времени всего было поймано менее 50 экземпляров. Это уникальная, реликтовая акула, встречающаяся крайне редко», - сказал БОЛТАЧЕВ.

По словам заместителя директора ИнБюм НАНУ, ему «непонятно, для чего поднимается весь этот «шум» вокруг Севастополя».

«Это не первый подобный случай. В недавнем прошлом писали о якобы массовой гибели дельфинов в районе Севастополя, что, на самом деле, также не соответствовало действительности. Писали о каких-то опасных красных водорослях и так далее... Зачастую некоторые СМИ без наличия объективных фактов пытаются нагнетать напряженность вокруг крымских пляжей, нашего полуострова. И это вызывает обоснованное беспокойство у руководства нашего института», - сказал БОЛТАЧОВ.

Он также обратил внимание, что Черное море является самым благополучным в отношении опасных для человека обитателей моря, а в сочетании с низкой соленостью и прекрасной природой является идеальным регионом для рекреации: «Безусловно, необходимо навести порядок на берегу, пляжах и прибрежной морской зоне, и прекратить «горячие сенсации».

ИнБюм выражает надежду, что подобные «сенсационные», непроверенные информации впредь не будут появляться в прессе. «Мы этим очень обеспокоены, и просим журналистов все-таки давать ту информацию, которая исходит непосредственно от ученых», - сказал БОЛТАЧОВ.