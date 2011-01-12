Суд забрал у Бандеры звание героя

Суд признал недействительным указ бывшего президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении лидеру организации украинских националистов Степану Бандере звания “Герой Украины", сообщила в среду пресс-служба главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Указ президента Украины Виктора ЮЩЕНКО №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Бандере звания "Герой Украины" решением суда признан недействительным", - говорится в сообщении.

Донецкий окружной административный суд в апреле прошлого года признал незаконным и отменил указ ЮЩЕНКО о присвоении Бандере звания героя. Ряд политиков и представителей общественности обжаловали это решение. Донецкий апелляционный административный суд в июне оставил без удовлетворения все 23 апелляционные жалобы. Позже присвоение Бандере звания "Герой Украины" отстаивали уже в Высшем административном суде Украины.