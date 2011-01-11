«Черноморнефтегаз» намерен увеличить уставный фонд на 10 миллиардов гривен

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) намерено увеличить уставный фонд на 10 млрд. грн. - до 10 млрд. 376,515 млн. грн., путем дополнительного выпуска акций, говорится в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Вопрос увеличения уставного фонда будет рассмотрен на собрании акционеров «Черноморнефтегаза» 21 января.

В частности, компания планирует дополнительно выпустить 10 млрд. простых именных акций стоимостью 1 грн. каждая.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».