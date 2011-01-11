47 тысяч туристов приехали на праздники в Крым - плюс 45%

46,6 тыс. туристов приехали на новогодние и рождественские праздники в Крым - это на 14,4 тысяч, или на 44,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма автономии.

"С 27 декабря 2010 года по 7 января 2011 года количество неорганизованных отдыхающих составило 32,7 тыс. человек, что на 13,5% выше уровня прошлого года. При этом организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристических предприятиях автономии отдохнули 13,9 тыс. человек, что на 17,7% выше, чем за аналогичный период 2010 года и на 36,3% превышает показатель 2009 года", - говорится в пресс-релизе.

Глава минкурортов Александр ЛИЕВ считает основными факторами, которые позволили увеличить поток туристов в Крым, активную рекламу новогоднего отдыха на полуострове, а также "адекватную стоимость зимних туров".

Министр отметил, что особой популярностью нынешней зимой пользуются туры, которые совмещают отдых и оздоровление, в том числе, SPA-процедуры.