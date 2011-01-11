Демонтаж торговых палаток начался на крупнейшей площади Севастополя

Демонтаж торговых палаток начался во вторник на крупнейшей площади Севастополя - имени 50-летия СССР - для ее последующей реконструкции.

Хлебный ларек сносили в присутствии многочисленных торговцев рынка, властей, общественности.

Процесс демонтажа не сопровождался акциями протеста, хотя в конце прошлого года предприниматели провели несколько протестных акций у здания администрации города в связи с планируемым сносом палаток и павильонов.

Председатель Гагаринской районной государственной администрации Александр ЧЕЛОМБИТКО сообщил журналистам, что разъяснительная работа с предпринимательским корпусом, работающим на площади, проводилась последние полгода, места под торговлю для них отведены в другом месте, сейчас ведется работа по их подготовке.

По его информации, планируется к сносу так называемая ярмарка, где размещены 35 палаток. «Потом будут убираться порядка 5-6 стационарных павильонов и будут убираться такие объекты как трейлеры и другие передвижные формы. То есть, мы переходим от объяснений, что нам необходимо очищать площадь, к конкретным делам», - сказал он.

ЧЕЛОМБИТКО заявил, что «согласно договору, предприниматели должны покинуть площадь до начала реконструкции».