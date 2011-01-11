Крымский премьер собирается не в отставку, а к Януковичу

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ не намерен уходить в отставку с должности премьера автономной республики и намерен в ближайшее время обсудить с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ свою дальнейшую работу на этом посту.

«Скептики говорили, что я ухожу, и отставка у меня в ближайшее время - я не хотел бы даже об этом говорить… Я связываю свою судьбу с Крымом и крымчанами, хочу здесь работать и проявить себя как человек, как личность, как профессионал своего дела совместно с командой, совместно с крымчанами», - сказал ДЖАРТЫ во вторник журналистам в Симферополе после посещения предприятия «Крымтроллейбус» - визит стал его первым «выходом в свет» после продолжительной болезни и появившейся в ряде СМИ информации о возможной отставке.

«Я буду обсуждать (с ЯНУКОВИЧЕМ) дальнейшую работу в Автономной республике Крым, какие задачи стоят передо мной, перед Советом министров на 2011 год в рамках стратегии (экономического и социального развития региона до 2020 года), которая была принята Верховной радой Крыма. 2013 год - у нас стабилизация, 2017 - эффективный рост, 2020 год, согласно стратегии, «Крым - жемчужина Украины», и я хотел бы эти этапы пройти в Крыму», - отметил глава крымского правительства.

ДЖАРТЫ оценил работу заместителей председателя Совмина во время его отсутствия на «пятерку» по пятибалльной системе.

Крымский парламент 16 ноября 2010 года снова назначил главой правительства региона ДЖАРТЫ, который возглавлял Совет министров автономии с середины марта. После этого ДЖАРТЫ, по его словам, в немецкой клинике была сделана операция на желудке. Премьер Крыма вышел на работу 10 января.