"Крымтроллейбусу" купят 300 машин

Власти Крыма планируют приобрести до 300 троллейбусов в течение трех лет для республиканского предприятия «Крымтроллейбус», сообщил председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ во вторник журналистам в Симферополе.

«В течение трех лет мы поставим около трехсот троллейбусов, и, я думаю, предприятие будет иметь новую страницу в его развитии», - сказал крымский премьер после посещения «Крымтроллейбуса».

В розданном СМИ пресс-релизе Совмина Крыма говорится, что в 2011 году планируется выделить 200 млн. грн. на пополнение парка новыми троллейбусами и еще 200 млн. грн. - на реконструкцию контактной сети. Предполагается создание троллейбусно-автобусного предприятия - будут куплены 50 троллейбусов и 50 автобусов.

На закупку 61 троллейбуса у «Автосборочного завода №1» компании «Богдан Моторс» было выделено около 142 млн. грн. из стабилизационного фонда госбюджета 2010 года. По словам ДЖАРТЫ, пока в Симферополь поступили 16 троллейбусов. «До конца января они обещают поставить 31 троллейбус, до конца февраля - общее количество будет 61 троллейбус», - сказал он.

Предприятию более 50 лет. «Крымтроллейбус» перевозит пассажиров в Симферополе и по трассе Симферополь-Ялта.