"Крымэнерго" открыло кредитную линию на $7,5 миллионов
12:24, 11 января 2011Крым
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Прошли открытые торги
Энергоснабжающая компания «Крымэнерго» (Симферополь) открыла кредитную линию в «Государственном экспортно-импортном банке Украины» («Укрэксимбанке»), говорится в обнародованном на сайте Министерства экономического развития и торговли сообщении компании об итогах открытых торгов.
Предложение банка было акцептировано в ноябре 2010 года, а кредитный договор подписан в конце декабря.
Справка УНИАН. ОАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым.
Уставный фонд компании составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.
70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ». Еще 12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (Донецк).
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