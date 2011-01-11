"Крымэнерго" открыло кредитную линию на $7,5 миллионов

Энергоснабжающая компания «Крымэнерго» (Симферополь) открыла кредитную линию в «Государственном экспортно-импортном банке Украины» («Укрэксимбанке»), говорится в обнародованном на сайте Министерства экономического развития и торговли сообщении компании об итогах открытых торгов.

Предложение банка было акцептировано в ноябре 2010 года, а кредитный договор подписан в конце декабря.

Справка УНИАН. ОАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым.

Уставный фонд компании составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ». Еще 12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (Донецк).