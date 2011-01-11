Пожилые севастопольцы активно пользуются Интернетом

Проникновение Интернета в Севастополе составляет около 60%, сообщил директор коммунального предприятия «Агентство экономического развития Севастополя» Игорь ЗДОР журналистам.

«На 130 тысяч домовладений на сегодня почти 80 тысяч подключений к Интернету, к разным интернет-провайдерам. То есть проникновение Интернета - порядка 60%. Севастополь в этом отношении опережает другие города. Если посмотреть по заключенным договорам по пользователям Интерната, то и люди от 50 и старше также очень активно пользуются Интернетом», - сказал он.

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, со своей стороны, сообщил, что на сессии горсовета 18 января планируется принять программу информатизации.

«Мы хотели бы серьезно улучшить нашу работу с точки зрения использования компьютеров в общении с населением по всем волнующим их вопросам. Там (в программе) целые пласты работы, мы будем очень серьезно ими заниматься, потому что чем больше мы сумеем обеспечить людей информацией, получением справок в компьютерном виде, тем лучше будет людям», - сказал он.