В Крыму подделывают соду

Сотрудники милиции ликвидировали подпольный цех по производству соды, которая не отвечала стандартам, в городе Саки на западе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД, не уточнив дату операции.

Производство фальсифицированной продукции велось в гараже. Частный предприниматель использовал чужой торговый знак - CS Crimsoda.

«Во время обыска гаража были изъяты 5900 паков готовой продукции, 40 мешков с содой, 27 мешков с солью и более 300 экземпляров полиграфической продукции для упаковки соды, - на сумму свыше 50 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя за организацию подпольного производства и незаконное использование фирменного знака.

Милиция устанавливает пункты поставки сырья и «точки» сбыта фальсификата.