Астрологи прогнозируют непростой для Украины 2011 год

2011 год для Украины будет непростым, прогнозируют астрологи Павел МИХЛИН, Елена ОСИПЕНКО и Галина ПОБЕРЕЖНАЯ.

«Год для Украины будет достаточно сложным и, думаю, что все будет непросто», - сказал МИХЛИН в среду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, основные неудачи и проблемы будут связаны с попытками власти наладить отношения с социумом, в экономической политике будут изменения, но глобального позитива ожидать не следует.

Кроме того, по мнению астрологов, в 2011 году ухудшится имидж и положение Украины на международной сфере, несмотря на то, что власти будут пытаться что-либо сделать, но в реалиях это будет малопродуктивно.

«Положение страны критическое, и народ будет поставлен в жесткие рамки давления и ограничения, и народ перед ними будет бессилен», - согласилась с коллегой ПОБЕРЕЖНАЯ.

По ее мнению, в следующем году продолжится наступление на свободу слова, давление на оппозицию, дальнейшее разложение судебной системы, коррупцию искоренить не удастся. Кроме того, астролог не исключает в 2011 году совершения убийств по политическим мотивам, перестановок в органах власти. Также, по ее словам, в Украине могут произойти наводнения, техногенные катастрофы, страну ожидают финансово-экономические трудности, налоговое давление.

К позитивным прогнозируемым событиям 2011 года ПОБЕРЕЖНАЯ отнесла хороший урожай, несмотря на достаточно жаркий август, оживление банковской системы, получение кредита от Международного валютного фонда и усиление влияния России.

Также, по мнению астролога, в 2011 году будет разрушаться все, что связано с личной выгодой в ущерб общественной, несмотря на массовое распространение коррупции в стране.

В свою очередь, ОСИПЕНКО отметила, что пик политических проблем и противоречий следует ожидать, начиная с февраля. Однако в последующем ситуация будет достаточно стабильной, а наибольший позитив для Украины следует ожидать в конце года. По ее словам, сложные моменты, которые возникнут, можно будет решить, если каждый представитель общества будет уважать закон.

ОСИПЕНКО прогнозирует, что количество партий в Украине уменьшится, а работа оставшихся будет сбалансированной. Также астролог предполагает, что в наступающем году украинская власть будет работать более активно в сфере предотвращения коррупции.