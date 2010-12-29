Кабмин сменил набсовет "Массандры"

Кабинет министров Украины назначил директора департамента Министерства аграрной политики Александра СОБОВОГО главой наблюдательного совета государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» (Крым), говорится в постановлении правительства.

Кабмин поручил Минагрополитики обеспечить осуществление полномочий по управлению госконцерном и входящими в его состав предприятиями, кроме утверждения состава набсовета концерна.

В состав набсовета госконцерна, помимо СОБОВОГО, вошли директор департамента минагрополитики Александр КРАВЦОВ, первый заместитель министра экономики Владимир БАНДУРОВ, замминистра финансов Сергей РЫБАК, начальник управления аграрной политики и земельных отношений секретариата Кабмина Сергей НАГОРНЫЙ, первый заместитель гендиректора корпорации по виноградарству и винодельческой продукции «Укрвинпром» Владимир КУЧЕРЕНКО, начальник госинспекции по контролю за ценами в Крыму Виктория МЕЛЬНИКОВА и советник председателя крымского правительства Юрий ГЕРАСИМОВ.

Напомним, Кабмин в ноябре 2009 года назначил главой набсовета «Массандры» тогдашнего первого замминистра экономики Анатолия МАКСЮТУ.