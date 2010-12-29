Москва денег на культурно-деловой центр в Севастополе больше не даст

Правительство российской столицы больше не будет финансировать культурно-деловой центр «Дом Москвы в Севастополе», сообщил генеральный директор КДЦ «Дом Москвы в Севастополе», депутат севастопольского горсовета Владимир СТРУЧКОВ на пресс-конференции.

«С приходом нового руководства Москвы больше внимания, больше требований идет к экономической составляющей деятельности всех подразделений правительства Москвы. Поэтому сегодня ждать каких-то дополнительных дотаций, каких-то средств на проведение тех или иных мероприятий не приходится. И перед нами стоит четкая задача работать на средства, которые мы сами сможем заработать, и выполнять то же количество программ», - сказал он.

Гендиректор сообщил, что «Дом Москвы в Севастополе» провел в этом году 141 мероприятие различной направленности - социально-культурных, спортивных, экономических, политических, благотворительных.

СТРУЧКОВ также заявил, что «Дом Москвы является бюджетообразующим предприятием: за 2010 год в городской и государственный бюджеты, пенсионный фонд нами уплачено более миллиона гривен».

По словам руководителя, коллектив «Дома Москвы» в следующем году намерен и дальше развивать в Севастополе программы правительства Москвы, действуя на принципах самофинансирования, в ставших уже традиционными направлениях - культура, спорт, образование, экономика. «Для развития необходимо движение, и мы к этому готовы», - сказал он.

СТРУЧКОВ заявил, что, очевидно, на самофинансирование перейдут и другие подобные учреждения, открытые ранее российской столицей в других странах СНГ.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Севастополе» создано в апреле 2006 года во исполнение распоряжения департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы. Учредителем МКДЦ является Государственное унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества».

Условия создания и функционирования «Домов Москвы» определены в «Концепции создания Домов Москвы за рубежом», утвержденной в 2003 году распоряжением тогдашнего мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА. Одним из условий функционирования ООО в Севастополе» является его самофинансирование.