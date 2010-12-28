Мальчик повесился в Крыму после просмотра японского мультфильма

Десятилетний мальчик повесился в Крыму после совместного просмотра с сестрой на компьютере японского мультфильма, герой которого сводит счеты с жизнью, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"В финале маленький мальчик, тяжело переживавший смерть матери, взял веревку, сделал из нее петлю, закинул на ветку дерева и повесился. Посмотрев мультик, брат вышел во двор погулять, а сестра осталась в доме. Спустя несколько минут, девочка выглянула в окно и увидела брата, повешенным на дереве, выбежав во двор, ножом срезала веревку, но было поздно - мальчик не дышал", - говорится в пресс-релизе.

Ребенок после смерти отца жил с матерью, сестрой и братом. Мальчик был общительным и позитивным, о суициде он никогда не говорил. Милиция затрудняется однозначно сказать, что послужило причиной его смерти. МВД не исключает, что ребенок во время игры воспроизвел сюжет мультфильма, не рассчитывая, что все может закончиться трагически.

Правоохранители нашли в компьютере его семьи много фильмов ужасов и другого видео, пропагандирующего культ насилия и жестокости, а на письменном столе - книгу "Зловещие мертвецы". Милиция проводит проверку.