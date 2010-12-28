Ялта ждет 11 тысяч отдыхающих на Новый год и Рождество

Ялта ожидает более 11 тысяч отдыхающих в дни новогодних и рождественских праздников, из них 6 тысяч, как предполагается, будут организованные курортники, то есть выберут здравницы южнобережья, сообщила пресс-служба мэрии.

В преддверии 2011 года по сравнению с прошлым годом ожидается прирост количества отдыхающих на 10 процентов. В целом, за курортный сезон-2010 Ялту посетило на 5,3 процента больше отдыхающих, чем в 2009 году.

«Многие считают, что по показателям заполняемости курорта на Новый год можно судить о показателях будущего курортного сезона. Нельзя точно подсчитать количество туристов, которые приедут в частном порядке, но у нас есть косвенные методы определения, по которым ожидается не менее 5 тысяч гостей», - сказал мэр Ялты Алексей БОЯРЧУК.

По его словам, город привлекает туристов природой и хорошей погодой, а также «массой мероприятий», которые пройдут на набережной.

На праздники в Большой Ялте будут работать 80 из 142 здравниц.