Турист №5700000 оказался турком

Министерство курортов и туризма Крыма вручило жителю турецкого города Стамбул, который оказался 5,7-миллионным туристом, посетившим полуостров в этом году, сертификат на семидневный отдых на двух персон по системе "всё включено" в отеле на южном берегу, сообщила пресс-служба ведомства.

Представители крымской власти встретили туриста во вторник в аэропорте Симферополя.

Счастливчиком оказался 40-летний Атилла ДОГАН, приехавший лечиться в санатории города Саки на западе полуострова.

ДОГАН планирует отдохнуть в южнобережном отеле "Пальмира Палас" в марте 2011 года. "Среди 5 миллионов 700 тысяч туристов именно мне посчастливилось получить такой подарок. Уверен, моя жена тоже будет рада", - сказал он.