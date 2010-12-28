Крым просит Януковича не отбирать у него налоги крупных предприятий
ГНАУ имеет виды на 19 компаний
Верховный совет Крыма просит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить инициированный государственной налоговой администрацией перевод девятнадцати крупных налогоплательщиков с 2011 года на обслуживание за пределы региона - в Одессу.
Обращение к ЯНУКОВИЧУ поддержал единогласно 81 депутат, принимавший участие в работе внеочередной сессии во вторник. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.
В Украине предполагается концентрация крупных налогоплательщиков в 7 специализированных инспекциях. 19 крупных крымских предприятий, в том числе «Крымский титан», Крымский содовый завод, Крымская водочная компания, завод «Залив», в таком случае будут переведены на обслуживание в одесский центр.
«В результате перевода потери общего бюджета Крыма будут значительными - более 700 миллионов гривен в год», - сказано в обращении.
Депутаты считают, что такая ситуация не позволит выполнить поручение ЯНУКОВИЧА «по превращению Крыма в жемчужину Украины» и нарушит динамику инвестиционных проектов.
Парламентарии просят главу государства оказать содействие в открытии спеццентра по работе с крупными налогоплательщиками в Симферополе, который обслуживал бы крымскую автономию, Севастополь, Николаевскую и Херсонскую области.