2 детей ранены в аварии в Крыму

Один человек погиб, еще трое, в том числе двое детей, получили травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Крыму.

Авария произошла в ночь на 28 декабря на дороге Симферополь-Николаевка, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

По неустановленным причинам автомобиль «Дэу», за рулем которого находилась молодая женщина, выехал на обочину дороги и перевернулся.

Ехавший в машине мужчина погиб на месте аварии.

27-летняя женщина-водитель, 11-летний и 4-летний мальчики-пассажиры госпитализированы в больницу.