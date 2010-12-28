2 детей ранены в аварии в Крыму
16:54, 28 декабря 2010Крым
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Женщина не справилась с управлением
Один человек погиб, еще трое, в том числе двое детей, получили травмы в результате опрокидывания легкового автомобиля в Крыму.
Авария произошла в ночь на 28 декабря на дороге Симферополь-Николаевка, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
По неустановленным причинам автомобиль «Дэу», за рулем которого находилась молодая женщина, выехал на обочину дороги и перевернулся.
Ехавший в машине мужчина погиб на месте аварии.
27-летняя женщина-водитель, 11-летний и 4-летний мальчики-пассажиры госпитализированы в больницу.
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