Крым получил бюджет на 2011

Верховный совет Крыма принял бюджет автономной республики на 2011 год с доходами почти 4,2 млрд. гривен и расходами около 4,6 млрд. грн.

За утверждение главного финансового документа региона проголосовали 75 депутатов из 80 присутствующих на внеочередной сессии во вторник. Всего в крымском парламенте 100 депутатов.

Объем трансфертов из госбюджета планируется в размере 2,5 млрд. грн., из них 900 млн. грн. - субвенция на социально-экономическое развитие Крыма. Налоги и сборы ожидаются на уровне 1,4 млрд. грн.

Расходная часть казны принята с учетом займа в 400 млн. грн., который регион планирует получить на покупку машин для предприятия «Крымтроллейбус» и реконструкцию его контактных сетей.

Крым хотел выпустить облигации внутреннего займа на эту сумму еще в 2010 году, но получил отказ от минфина Украины из-за рекомендаций Международного валютного фонда не наращивать внутренний долг государства.

«Механизм покрытия займа - земельные аукционы и реализация собственности под инфраструктуру», - сказал журналистам первый вице-премьер Совета министров Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Напомним, бюджет на 2010 год парламент Крыма принял весной c доходами 3,1 млрд. грн. и расходами 3,6 млрд. грн.