Мусульмане считают поджог причиной пожара мечети-недостроя

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) считает поджог причиной пожара в недостроенной мечети в селе Мирное возле Симферополя в ночь на 25 декабря и оценивает прямой ущерб от огня в 100 тысяч гривен.

«Показания местных жителей и характер пожара позволяют с высокой долей вероятности утверждать, что причиной пожара, разрушившего кровлю строящейся мечети и частично повредившего его стены, является поджог - умышленное преступное деяние, учиненное неустановленными лицом или группой лиц», - говорится в заявлении муфтия Крыма Эмирали АБЛАЕВА.

ДУМК считает произошедшее попыткой дестабилизировать меконфессиональный мир на полуострове и требует от правоохранителей найти виновников пожара.

Напомним, по данным милиции, недостроенное здание горело на самовольно занятом земельном участке.