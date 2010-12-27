Алыча и сирень цветут на юге Крыма

Цветение сирени наблюдается на Южном берегу Крыма и в Севастополе из-за установившейся в декабре теплой погоды, в Большой Ялте также цветут алыча и миндаль, вместе с тем, эксперты не делают пессимистических прогнозов на урожай 2011 года, поскольку цветение не носит массового характера.

«На южном берегу, где наблюдается цветение, нет сильных насаждений, так что ничего страшного, а в Бахчисарайском районе, в степной зоне Крыма (занятыми плодовыми культурами) температура не так сильно спровоцировала цветение», - сообщила УНИАН Валентина ГОРИНА, старший научный сотрудник отдела южных плодовых растений Никитского ботанического сада (поселок Никита, Большая Ялта).

По ее словам, на юге Крыма цветут единичные деревья, при этом на некоторых открылось «процентов десять цветков». «Конечно, хорошего мало, что зацвели растения, они ослабнут… Если будут морозы, они замерзнут и осыпятся - плодов не будет. (Каким будет урожай), будет видно позже, зависит от того, каким будет февраль, март», - сказала эксперт.

Анна РЕПЕЦКАЯ, директор ботанического сада Таврического национального университета имени Вернадского (Симферополь), отмечает, что «высокие температуры декабря для Крыма - не большая редкость». «Мы привыкли к тому, что до середины декабря, всегда тепло. Сейчас немножечко это тепло продлилось», - сказала она.

По словам РЕПЕЦКОЙ, в ботсаду в Симферополе аномальных цветений нет. «Цветут те растения, которые должны цвести либо поздней осенью, либо ранней весной. У нас цветут жасмин, примулы, жимолость. То есть, в принципе, никаких особых последствий не будет. Розы же не цветут, сирень же не цветет», - отметила эксперт.