Дед Мороз умер
15:06, 27 декабря 2010Крым
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Трагедия на школьном утреннике в Крыму
Житель Феодосии, исполнявший роль Деда Мороза, умер во время детского новогоднего утренника в одной из феодосийских школ в Крыму, сообщила в понедельник газета «Кафа» со ссылкой на информацию горуправления милиции.
Инцидент произошел в пятницу.
46-летний мужчина скончался от сердечного приступа.
О происшествии в милицию сообщил врач «скорой помощи».
«Деду Морозу» стало плохо и он ушел за кулисы, учителя сразу вызвали «скорую», но актер умер прямо в школьном классе, предположительно, от сердечной недостаточности», - пишет «Комсомольская правда в Украине».
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