Крым выставил 136 га за 43 млн. грн. на аукцион в 2011

Совет министров Крыма на заседании в понедельник утвердил для продажи на первом земельном аукционе в следующем году пятнадцать участков общей площадью 136 га, стартовая цена всех лотов составляет 43,5 млн. гривен.

Дата проведения земельных торгов пока не названа, вероятно, аукцион пройдет в феврале.

"До нового года мы аукцион объявим, и, в соответствии с законом, через 45 дней он будет", - сказал журналистам первый вице-премьер крымского правительства Павел БУРЛАКОВ.

Торги проведет крымский филиал госпредприятия "Центр государственного земельного кадастра". Он победил в конкурсе исполнителей аукционов, который 17 декабря провел республиканский комитет по земельным ресурсам. Выбирали из двух претендентов, имеющих лицензию на такой вид деятельности. Вторым соискателем выступала крымская аграрная биржа.