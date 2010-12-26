Милиционер лишился работы из-за ели

Сотрудник милиции, который в ночь на 26 декабря пытался выкопать голубую ель в Симферополе, уволен из органов внутренних дел, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Правоохранитель был задержан милиционерами с поличным. Силовик пытался избежать ответственности, прикрываясь служебным удостоверением, и просил коллег отпустить его.

«За действия, дискредитирующие звание офицера милиции, он уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный начальник отстранен от занимаемой должности», - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.