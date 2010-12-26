Недостроенная мечеть горела на самозахвате близ Симферополя

Недостроенное здание, которое могло стать мечетью, горело в ночь на субботу в поле на территории самовольно занятого земельного участка в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Информация о пожаре, в результате которого сгорела крыша здания, поступила в милицию утром 25 декабря.

«Недостроенное здание, со слов заявителя, впоследствии могло быть мечетью», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, крымское управление МЧС не сообщает возможное назначение здания, упоминаяя лишь то, что о его собственнике ничего неизвестно.

«Недострой представляет собой неоштукатуренное нежилое здание 12 на 13 метров, выполненное из ракушняка и накрытое крышей. Электропроводка отсутствовала», - говорится в пресс-релизе.

По данным МЧС, спасателям о пожаре в ночь на субботу сообщил водитель, проезжавший по трассе и увидевший горящее здание.

«Информация поступила слишком поздно. К моменту прибытия пожарного подразделения уже практически нечего было тушить, кровля обрушилась, а вблизи не было никаких строений», - сказано в пресс-релизе.

Устанавливается причина пожара.