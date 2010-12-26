Двое разбойников приговорены к пожизненному заключению

Апелляционный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению двоих жителей региона 21 и 19 лет, которые в январе напали на семью в Симферополе и в ходе ограбления убили одного человека и тяжело ранили другого, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

«Суд, рассмотрев представленные прокуратурой доказательства, признал их достаточными. Молодчики приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества», - говорится в пресс-релизе.