Азарова просят добавить $8 миллионов на крымских татар

Верховный совет Крыма просит президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и главу Кабинета министров Николая АЗАРОВА увеличить объем финансирования мероприятий, связанных с возвращением и обустройством крымских татар и других лиц, депортированных по национальному признаку, с 23,3 млн. грн. до 87 млн. грн. в 2011 году.

По данным крымских депутатов, в проекте госбюджета страны на следующий год, представленном для рассмотрения в ВР, по статье "Расселение и обустройство крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины" предлагается выделить 23,3 млн. грн. вместо необходимых 131,7 млн. грн.

"Столь резкое сокращение объемов финансирования не позволит ввести в эксплуатацию ряд объектов высокого уровня строительной готовности, значительно ухудшит социально-экономическое положение репатриантов и негативно отразится на общественно-политической ситуации в Автономной Республике Крым", - говорится в обращении к президенту, спикеру и премьер-министру, которое на заседании крымского парламента в среду поддержали 72 депутата из 74, участвовавших в голосовании. Всего в ВС Крыма 100 депутатов.

Крымские парламентарии просят предусмотреть в главном финансовом документе страны не менее 87 млн. грн. на обустройство репатриантов, считая, что это "существенно повысит авторитет государства и позволит решить вопросы возвращения и социально-культурного развития депортированных граждан, их адаптации и интеграции в украинское общество".

За такие деньги можно будет ввести в эксплуатацию до 10 тыс. квадратных метров жилья, более 60 км линий электропередач, свыше 40 км сетей газоснабжения, около 30 км водопроводных сетей, открыть фельдшерско-акушерский пункт и другие объекты жизнеобеспечения в местах компактного проживания репатриантов.

В Крыму проживают, по разным данным, от 265 до 280 тысяч крымских татар. Еще около 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.