Эксперты советуют встретить Новый год без колбасы и майонеза

Эксперты советуют воздержаться во время новогодней трапезы от употребления колбасы, жирных приправ и рекомендуют есть больше оранжевых фруктов и овощей зеленого цвета.

"К вечерней праздничной трапезе нужно готовиться с утра", - сказала в рамках видеомоста, организованного РИА Новости, доктор медицинских наук, профессор НИИ питания РАМН Алла Погожива.

По ее словам, чтобы избежать переедания перед новогодней ночью следует "нормально позавтракать", а незадолго до вечера съесть некалорийный салат. Среди вредных составляющих праздничной трапезы Погожива назвала жирные приправы, такие как майонез.

Профессор призвала отказаться в праздники от колбас, которые наполовину состоят из жира. По ее мнению, колбасу на новогоднем столе лучше заменить говядиной или телятиной, где калорий в два раза меньше. В качестве гарнира полезно приготовить овощи в гриле.

Идеальным новогодним десертом для тех, кто заботится о фигуре, может стать фруктовый салат, так как, по словам медика, даже "самый облегченный" диетический торт содержит не менее 200-300 калорий. Нетрадиционные экзотические фрукты могут вызвать аллергию, поэтому их употреблять нужно "осторожно и понемножку", добавила она.

То же самое касается и морепродуктов, отметила эксперт. По ее словам, отдельное внимание следует обратить на оранжевые фрукты и овощи темно-зеленого цвета, так как именно они содержат полезные антиоксиданты, предотвращающие старение и развитие хронических заболеваний.

Спиртные напитки в качестве аперитива Погожива рекомендовала не употреблять, перед застольем лучше выпить простой воды. Также она посоветовала не предлагать детям сладкие напитки, так как именно с ними связано большинство случаев ожирения среди детей. "Ребенок должен пить простую или столовую минеральную воду", - подчеркнула эксперт.

В свою очередь глава комитета по качеству жизни, здоровью и экологии Всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Александр Редько напомнил, что во время поста, который продлится до 7 января, "говорить о мясе и спиртном, наверное, неправильно".

Но для тех, кто пост не соблюдает, Редько рекомендовал воздержаться от переедания за праздничным столом. "Мы должны отнестись к таким праздникам как к возможности сохранить свое здоровье", - отметил он.

Эксперт в области культуры питания Марина Пехтина отметила, что праздник будет успешным, если каждый участник новогодней компании внесет "свою жемчужинку". Она посоветовала во время семейного праздничного застолья организовать кулинарную игру, во время которой каждый может придумать собственное праздничное блюдо. "Рекомендую есть с удовольствием, тогда праздник непременно состоится", - сказала Пехтина.